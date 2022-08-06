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Данилов прокомментировал сроки контрнаступления ВСУ

Алексей Данилов посоветовал украинцам набраться терпения и не верить "диванным" экспертам

сегодня, 10:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Секретарь СНБО Алексей Данилов советует украинцам не верить "диванным экспертам", а вспомнить то, что произошло в Сумской, Черниговской, Киевской областях, откуда весной этого года были выбиты российские оккупанты. В результате контрнаступления ВСУ тоже самое произойдет и в других областях Украины, которые сегодня под временной оккупацией. При этом, говоря о сроках контрнаступления, секретарь СНБО отметил, что никто, кроме Верховного главнокомандующего и военных не может знать точные строки. Как передает портал "Комментарии", об этом Алексей Данилов заявил в интервью ТРК "Киев".  

Данилов прокомментировал сроки контрнаступления ВСУ

Алексей Данилов. Фото: СНБО

Алексей Данилов отметил, что нужно спокойно относиться к тому, что будет происходить в Украине. Военным, которые знают своё дело, понятно, когда нужно начинать контрнаступление, чтобы, во-первых, минимизировать потери среди личного состава, а, во-вторых, это контрнаступление имело максимальный эффект, то есть, украинские территории были освобождены от оккупантов.

По словам Данилова, когда он слышит от "диванных экспертов" прогнозы по контрнаступлению, то становится очень грустно, потому что эти люди не владеют реальной ситуацией и не могут знать планы украинских защитников.

Секретарь СНБО считает, что нужно набраться терпения и увидеть всё это своими глазами.

Стоит отметить, что Институт изучения войны прогнозировал в конце июля, что украинские военные готовятся наступать в Херсонской области.

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