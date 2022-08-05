Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 5 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 августа ориентировочно составили:

• личного состава — около 41650 (+150) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1792 (+3) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 4032 (+6) ед,

• артиллерийских систем – 950 (+4) ед,

• РСЗО — 260 (+0) ед,

• средства ПВО — 123 (+5) ед,

• самолетов – 223 (+0) ед,

• вертолетов – 191 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),

• крылатые ракеты – 182 (+0),

• корабли/катера — 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн — 2964 (+4) ед,

• специальная техника – ​​83 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что какие зарплаты поляки готовы платить украинцам: перечень самых высокооплачиваемых профессий. Специалист рассказала, сколько платят в Украине и Польше на одних и тех же работах. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что "Сто человек зашли — всех убили": оккупанты жалуются на большие потери и действия своего командования (ВИДЕО). ГУР МО перехватило разговор оккупантов, в котором они обсуждали ситуацию на фронте. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Еленовка №2: россияне сообщили о новом обстреле колонии с украинскими военнопленными. Кремлевские пропагандисты обвинили в атаке ВСУ, но ситуация может оказаться, как в случае с терактом в Еленовке. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что передел мира начался: как остановить приближающуюся Третью мировую – какая роль здесь у Украины. Агрессия России уже стала примером для дикторских режимов, которые жаждут устроить новый передал мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!