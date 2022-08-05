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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении

сегодня, 10:48
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 5 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 августа ориентировочно составили:

• личного состава — около 41650 (+150) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1792 (+3) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 4032 (+6) ед,

• артиллерийских систем – 950 (+4) ед,

• РСЗО — 260 (+0) ед,

• средства ПВО — 123 (+5) ед,

• самолетов – 223 (+0) ед,

• вертолетов – 191 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),

• крылатые ракеты – 182 (+0),

• корабли/катера — 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн — 2964 (+4) ед,

• специальная техника  – ​​83 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что какие зарплаты поляки готовы платить украинцам: перечень самых высокооплачиваемых профессий. Специалист рассказала, сколько платят в Украине и Польше на одних и тех же работах. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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