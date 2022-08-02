Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях оккупантов по состоянию на второе августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 2 августа ориентировочно составили:

• личного состава — около 41170 (+140) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1768 (+0) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 4014 (+3) ед;

• артиллерийских систем – 936 (+4) ед;

• РСЗО — 259 (+0) ед;

• средства ПВО — 117 (+0) ед;

• самолетов – 223 (+0) ед;

• вертолетов – 191 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня- 739 (+3);

• крылатые ракеты – 174 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2914 (+2) ед;

• специальная техника – 82 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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