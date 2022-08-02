Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях оккупантов по состоянию на второе августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 2 августа ориентировочно составили:
• личного состава — около 41170 (+140) человек ликвидировано;
• танков ‒ 1768 (+0) ед;
• боевых бронированных машин ‒ 4014 (+3) ед;
• артиллерийских систем – 936 (+4) ед;
• РСЗО — 259 (+0) ед;
• средства ПВО — 117 (+0) ед;
• самолетов – 223 (+0) ед;
• вертолетов – 191 (+1) ед;
• БПЛА оперативно-тактического уровня- 739 (+3);
• крылатые ракеты – 174 (+0);
• корабли/катера — 15 (+0) ед;
• автомобильной техники и автоцистерн — 2914 (+2) ед;
• специальная техника – 82 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.
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