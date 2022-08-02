Пелоси все-таки направляется в Тайвань: есть ли риск военного конфликта между Китаем и США

Несмотря на серьезные предупреждения со стороны Китайской Народной Республики (КНР), спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, похоже, всё же намерена 2 августа посетить Тайвань. В Белом доме заявили, что она имеет на это полное право, а также подчеркнули, что КНР не удастся запугать Штаты. Что происходит, почему, какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" попросило прокомментировать ситуацию экспертов.

Нэнси Пелоси. Фото: из открытых источников

Напряженность связана с тем, что китайский лидер Си Дзинпин хочет переизбраться на третий срок

По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, ситуация искусственно нагнетается. В прежние времена, напоминает он, конгрессмены США уже неоднократно посещали Тайвань. И ни про какую ядерную угрозу никто не заикался.

"Напряженность связана с тем, – поясняет аналитик, – что китайский лидер Си Дзинпин хочет переизбраться на третий срок. А это является нарушением негласных партийных традиции в КНР. А у Джозефа Байдена – сложные выборы в Конгресс на носу. Обоим лидерам надо демонстрировать силу, решительность и бескомпромиссность в том, что они называют национальными интересами".

При этом и США, и Китай – великие державы, которые умеют строить стратегические планы, акцентирует Александр Кочетков.

"Поэтому, полагаю, они будут делать вид, что все очень всерьез, как американские рестлеры. Но на деле это – постановка, работающая на обоих лидеров, – считает эксперт. – Хотя исключать "эксцесс исполнителя" нельзя. На Украине это отразиться не должно, однако есть варианты".

Если Китай пойдет на обострение, это станет проблемой для всего мира

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

"Нэнси Пелоси – мощный, принципиальный политик. И возраст (82 года) тут скорее в плюс. Опыт. Своим визитом на Тайвань она намеревается продемонстрировать поддержку демократии в данном регионе. Подчеркивая, что это – важнейший принцип, несмотря ни на что. Я уверена, что у нее достаточно желания и сил для данного визита. Но есть определенные предостережения военных. И они могут сыграть ключевую роль в том, приземлиться ли самолет с Пелоси в Тайване (а если приземлиться – где, когда и не транзитом ли). Ситуация в развитии, уверена, за ней сегодня наблюдают многие".

По словам Татьяны Луповой, если Китай пойдет на обострение, это станет проблемой для всего мира. И, конечно, будет отвлекать внимание от российско-украинской войны.

"А нам важно, чтобы мир был сосредоточен на помощи Украине, усиливал нашу обороноспособность, подпитывал финансово. Если обострение всё же произойдет, США вынуждены будут реагировать. А это не просто рассосредоточение внимания, но и риски притормаживания военной помощи нашей стране, – поясняет эксперт. – Я надеюсь, что США и Китай найдут взаимопонимание. И что центр внимания не будет смещен с того, что происходит в Украине, что творит здесь государство-террорист (пока официально не признанная таковой, но это – вопрос времени) Россия. По сути, угрожающая всему миру".

Прямого военного столкновения не будет

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик поясняет:

"Сама подготовка к визиту Пелоси на Тайвань вызвала напряженность в отношениях США и КНР. Визита руководителя такого уровня США на Тайвань не было давно. Всё это, к тому же, накладывается, на и так натянутые отношения между двумя странами".

Однако жесткую позицию в отношении КНР, которая включает в себя поддержку Тайваня, поддерживает в принципе весь Конгресс, отмечает Владимир Дубовик.

"Для Пелоси и страны дилемма сложилась непростая. Прилететь и усугубить напряженность с КНР – или не прилететь и таким образом уступить давлению КНР. Второй вариант это конечно не лучший сигнал для репутации США", – считает эксперт.

Он думает, что столкновения не будет, так как обе стороны довольно прагматичны. Но бряцание оружием и дипломатическая активность – были, есть и будут.

"В последнее время Вашингтон и Пекин немало общались. Это не значит, конечно, что они порешали все свои разногласия. Но, тем не менее, они ведут диалог, у них есть канал связи, и понимание того, что нужно избежать прямого военного столкновения. Поэтому его не будет. Стороны останутся соперниками, но не врагами", – прогнозирует Владимир Дубовик.

По его словам, в отношениях Россия-Украина и КНР-Тайвань может и есть какие-то параллели. Но непосредственного какого-то четкого сигнала или последствий этого визита для Украины эксперт не видит.

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