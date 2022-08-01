logo

BTC/USD

23276.56

ETH/USD

1668.24

LTC/USD

59.51

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Данилов рассказал, какой российский нарратив распространяют "полезные идиоты" Путина на Западе
commentss НОВОСТИ Все новости

Данилов рассказал, какой российский нарратив распространяют "полезные идиоты" Путина на Западе

Секретарь СНБО подтвердил, что пока нет места для дипломатии с РФ

сегодня, 16:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратил внимание на опасность российского нарратива о невозможности возвращения оккупированных территорий Украины военным путем. Данилов считает, что Украина не только может, но и сделает это. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Алексей Данилов озвучил в Твиттер.

Данилов рассказал, какой российский нарратив распространяют "полезные идиоты" Путина на Западе

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов отметил, что на Западе у Путина работает целая армия "полезных идиотов", которые пытаются внушить западным элитам мнение, что Украина не способна военным путем деоккупировать захваченные русскими территории. Такая позиция, уверен Данилов, есть самым настоящим заблуждением, потому что Украина не только может это сделать, но и сделает.

"Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – написал Алексей Данилов. 

Читайте также на портале "Комментарии" — 31 июля ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. Появились риски появления новой "горячей точки". Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии", ответив на вопросы, почему еще одной войны в Европе не будет – как это может отобразиться на Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – что будет с ценами, курсом – что может удержать экономику страны: августовский прогноз от экспертов в эксклюзивном интервью.

Ранее "Комментарии" писали — Донбасс – не главная цель, россияне готовят новое наступление: в США назвали направление. С очень большой вероятностью можно сказать, что российские войска создают условия для проведения наступления на запад в направлении Харьковской области или в сторону Харькова. К такому выводу пришли американские военные аналитики и эксперты Института исследования войны (ISW).




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:35

Все в майбутньому! І жити будемо, як Франція, і диаспора нам допоможе - особливо Яресько, і труба нас нагодує, і від 750 мільярдів до 2 трильйонів репарацій на розпил від Росії отримаємо, і комунізм збудуємо, і ..., . Нарешті! Ми отримали найуспішніший клан Зе. Все буде Маріуполь! Ми збираємося перемогти Росію, чи неймовірно принизити? Зе-вирок - тільки якщо треба жахливо принизити.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!