Данилов рассказал, какой российский нарратив распространяют "полезные идиоты" Путина на Западе

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратил внимание на опасность российского нарратива о невозможности возвращения оккупированных территорий Украины военным путем. Данилов считает, что Украина не только может, но и сделает это. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Алексей Данилов озвучил в Твиттер.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов отметил, что на Западе у Путина работает целая армия "полезных идиотов", которые пытаются внушить западным элитам мнение, что Украина не способна военным путем деоккупировать захваченные русскими территории. Такая позиция, уверен Данилов, есть самым настоящим заблуждением, потому что Украина не только может это сделать, но и сделает.

"Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – написал Алексей Данилов.

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