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РФ использует игровые приложения для сбора данных в Украине: как себя защитить

В ГУР призывают загружать мобильные приложения только из официальных источников

сегодня, 19:14
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские захватчики через мобильные игровые  приложения собирают данные в Украине. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

РФ использует игровые приложения для сбора данных в Украине: как себя защитить

РФ собирает данные через игровые приложения (фото из открытых источников)

 В ведомстве подчеркнули, что речь идет о мобильных приложениях, разработанных в РФ, ведь к ним имеют отношение их спецслужбы.

 "Враг в форме игры через российские приложения получает информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуре или склоняет граждан бессознательно помогать оккупантам", — сообщили в ГУР.

Как пользователям себя защитить и обезопасить:

-Вас должны насторожить несколько вещей, если в мобильном приложении нужно осуществить фото местности, поделиться геолокацией или нарисовать "рисунок" на асфальте.

-чтобы быть в безопасности, следует загружать онлайн-приложения только из официальных источников, в частности из AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.д. А еще – перед тем, как загрузить и использовать приложение, нужно проверить информацию о разработчиках, доступах, которые от вас требуют при установке, и отзывы  пользователей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в разведке рассказали, есть ли военные угрозы для Украины из-за "зернового коридора". "Зерновой коридор", открывшийся через Черное море, не несет военных угроз для Украины. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время общенационального телемарафона. Он успокоил украинцев и заявил, что Россия не сможет использовать "зерновой коридор" для нападения на Украину. Руководитель украинской разведки рассказал, что ракетные комплексы на берегу моря не позволят российскому десанту высадиться на нашей земле.



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Источник: https://t.me/DIUkraine/1028
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