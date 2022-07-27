Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 27 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 40070 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1738 (+1) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед;

• артиллерийских систем – 883 (+3) ед;

• РСЗО — 258 (+0) ед;

• средства ПВО — 117 (+0) ед;

• самолетов — 222 (+0) ед;

• вертолетов – 190 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 726 (+4);

• крылатые ракеты – 174 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2847 (+12) ед;

• специальная техника – ​​75 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

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