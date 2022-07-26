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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

сегодня, 10:22
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 26 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 39870 (+170) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1737 (+7) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9) ед;

• артиллерийских систем – 880 (+4) ед;

• РСЗО — 258 (+1) ед;

• средства ПВО — 117 (+1) ед;

• самолетов — 222 (+0) ед;

• вертолетов – 189 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 722 (+3);

• крылатые ракеты – 174 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2835 (+3) ед;

• специальная техника  – ​​75 (+2).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Малюська раскрыл детали мирного договора, который готова подписать Россия. Министр юстиции считает, что украино-российские переговоры продолжатся, но не сейчас. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что украинская авиация уничтожила пункт управления российской армии (ВИДЕО). Украинской авиацией нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что оккупированный Донецк в дыму – крупный пожар нефтебазе (ВИДЕО). У оккупантов минус еще одна нефтебаза. 

Также "Комментарии" информировали о том, что украинские десантники сбили еще один вражеский Су-25 за 11 млн долларов. Вражеский Су-25 за 11 млн долларов улетел в ад. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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