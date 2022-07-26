Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Рубрики
МЕНЮ
Денис
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 26 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, по данным Генштаба ВСУ общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 июля ориентировочно составили:
• личного состава — около 39870 (+170) человек ликвидировано;
• танков ‒ 1737 (+7) ед;
• боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9) ед;
• артиллерийских систем – 880 (+4) ед;
• РСЗО — 258 (+1) ед;
• средства ПВО — 117 (+1) ед;
• самолетов — 222 (+0) ед;
• вертолетов – 189 (+1) ед;
• БПЛА оперативно-тактического уровня — 722 (+3);
• крылатые ракеты – 174 (+0);
• корабли/катера — 15 (+0) ед;
• автомобильной техники и автоцистерн — 2835 (+3) ед;
• специальная техника – 75 (+2).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Малюська раскрыл детали мирного договора, который готова подписать Россия. Министр юстиции считает, что украино-российские переговоры продолжатся, но не сейчас. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.
Читайте также о том, что украинская авиация уничтожила пункт управления российской армии (ВИДЕО). Украинской авиацией нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.
Сайт "Комментарии" сообщал о том, что оккупированный Донецк в дыму – крупный пожар нефтебазе (ВИДЕО). У оккупантов минус еще одна нефтебаза.
Также "Комментарии" информировали о том, что украинские десантники сбили еще один вражеский Су-25 за 11 млн долларов. Вражеский Су-25 за 11 млн долларов улетел в ад.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости