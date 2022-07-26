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Оккупированный Донецк в дыму – крупный пожар нефтебазе (ВИДЕО)

У оккупантов минус еще одна нефтебаза

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Громкий взрыв привел к тому, что во временно оккупированном Донецке начался сильный пожар, который уже подтвердили российские пропагандистские СМИ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "ТАСС".

Оккупированный Донецк в дыму – крупный пожар нефтебазе (ВИДЕО)

Пожар на нефтебазе. Фото: из открытых источников

Россияне уверены, что пожар на нефтебазе возник после прицельного удара ВСУ. Огневое зарево над пылающей нефтебазой видно сразу с нескольких районов Донецка. Пламя очень сильное, горят цистерны с горюче-смазочными материалами.

Чуть позже в украинской армии действительно подтвердили удар по нефтебазе оккупантов в Донецке. 

В СтратКом ВСУ отметили, что украинские защитники полностью довольны результатом от приделанной работы, ведь подготовка к удару была весьма продолжительной. При этом в ВСУ потроллили оккупантов тем, что так называемая "селитра и гуманитарка", которая как всегда стали целью, взрывалась ну очень сильно, детонация была слышная практически на весь город. После удара ВСУ часть оккупантов бросилась убегать, а другая часть уже никуда не убежит и не возвратится обратно в Россию, потому что их ликвидировано.

"Селитра и Хлопок с полной ответственностью отнеслись к этому действу, поскольку орки "ну очень просили". Результат поражает, поскольку "селитра и гуманитарка" горели так ярко, а "подушки и матрасы" взрывались так долго и громко, что слышало и видело едва не весь город. Полутрезвые орки, с полными штанишками "удовольствия" бежали кто куда, кто успел. Остальные как и заказывали, заняли "вакантные" должности, в самом мощном и многочисленном подразделении "вечной 200 бригаде", — говорится в сообщении.

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Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15308313
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