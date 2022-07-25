Украинские десантники сбили еще один вражеский Су-25 за 11 млн долларов

Украинские защитники ликвидировали еще один вражеский Су-25, который стоит 11 млн. долларов. Бойцы из Сичеславской бригады десантно-штурмовых войск ликвидировали вражеский штурмовик. Об этом говорится в Telegram десантно-штурмовых войск ВСУ.

Десантники сбили еще один вражеский Су-25 (фото из открытых источников)

"Очередной вражеский Су-25 "Грач" отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады! Победа будет за нами", — говорится в сообщении.

Известно, что Су-25 предназначен для авиационной поддержки с воздуха, а еще его используют для уничтожения объектов с заданными координатами. Одна такая машина стоит около 11 млн. долларов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что первые ЗРК Gepard из Германии уже ушли в Украину . Берлин начал поставки зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину. И первая партия такого оружия уже на территории Украины находится в расположении ВСУ. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников. Следует отметить, что неделю назад Германия предоставила список вооружения, которое готова поставить Украине и как раз в этом списке числилось 30 ЗРК Gepard. Главная причина, по которой и возникла задержка со снабжением, – это проблемы со снарядами. Германия не могла долго определиться с поставщиком боеприпасов к этому вооружению.

Также "Комментарии" информировали о том, есть ли шанс закончить войну до конца года . Начался шестой месяц начала широкомасштабного русского вторжения. ВСУ накапливают силы для контрнаступления, прежде всего, на юге. Россияне продолжают придумывать новые оправдания своей агрессии против Украины. Политический эксперт Валентин Гайдай считает, что все российские явные и скрытые цели так называемой спецоперации (по сути войны РФ против Украины) были провалены.

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