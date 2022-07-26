Украинская авиация уничтожила пункт управления российской армии (ВИДЕО)

На южном направлении в районе Пятихатки ВСУ уничтожили пункт управления, склад боеприпасов врага, 48 захватчиков и технику оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Оперативного командования "Юг".

Авиация. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что Россия пытается перебросить максимальное количество резервов с аннексированного Крыма. Оттуда постоянно поступают резервные войска и военная техника.

Сообщается, что в очередной раз вражеские силы количеством в РТГр с привлечением резервов попытались совершить наступательные действия по направлению Ищенко на Белогорку. Понеся потери, ретировались. В полдень из самолетов по направлению временно оккупированной территории выпущены 2 ракеты Х-59 по Николаевской области. Одна крылатая ракета попала вблизи Большого Артакового, вторая – по окрестностям Калуги. Без потерь. Через час в районе Новогригоровки ударила пара Ка-52. Также без потерь.

К вечеру парами штурмовиков и ударных Ка-52 атакована Андреевка. Потери не допущены.

Украинской авиацией нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений: 6 опорных пунктах, скоплению вооружения и военной техники и командно-наблюдательному пункту в Бериславском и Херсонском районах области.

Обобщенные данные по вражеским потерям на юге: 48 захватчиков, 4 танка Т-72, 152-миллиметровая пушка-гаубица, самоходная артиллерийская установка, 3 единицы бронированной и 3 – автомобильной техники. Уничтожен пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупантов и их состав боеприпасов в районе Пятихатки.

Окончательные потери врага дознаются.

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