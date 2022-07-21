logo

BTC/USD

22876.54

ETH/USD

1487.66

LTC/USD

56.28

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

38.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 11:03
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 21 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 38850 (+100) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1704 (+4) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3912 (+7) ед,

• артиллерийских систем – 859 (+3) ед,

• РСЗО — 251 (+1) ед,

• средства ПВО — 113 (+0) ед,

• самолетов – 221 (+0) ед,

• вертолетов – 188 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 710 (+7),

• крылатые ракеты – 167 (+0),

• корабли/катера — 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн — 2781 (+6) ед,

• специальная техника – ​​72 (+2).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в США озвучили прогноз – чем закончится наступление россиян на Донетчине. Военные аналитики прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что новый рекорд на юге – ВСУ уничтожили более 100 россиян, технику и склады: подробности. ВСУ на отлично выполнили поставленные задачи на юге страны. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что тяжелая цена хлеба: комбайнеры взорвались на противотанковой мине в Запорожской области (ФОТО). Трагедия произошла в селе Новопавловка Пологовского района. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что очная учеба детей в школах с сентября: в Кабмине сделали важное заявление. В хранилищах должно быть тепло, свет, вентиляция, вода и все для комфортного пребывания. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!