Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 21 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июля ориентировочно составили:
• личного состава — около 38850 (+100) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1704 (+4) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3912 (+7) ед,
• артиллерийских систем – 859 (+3) ед,
• РСЗО — 251 (+1) ед,
• средства ПВО — 113 (+0) ед,
• самолетов – 221 (+0) ед,
• вертолетов – 188 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня — 710 (+7),
• крылатые ракеты – 167 (+0),
• корабли/катера — 15 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн — 2781 (+6) ед,
• специальная техника – 72 (+2).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
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