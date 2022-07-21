Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 21 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 38850 (+100) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1704 (+4) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3912 (+7) ед,

• артиллерийских систем – 859 (+3) ед,

• РСЗО — 251 (+1) ед,

• средства ПВО — 113 (+0) ед,

• самолетов – 221 (+0) ед,

• вертолетов – 188 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 710 (+7),

• крылатые ракеты – 167 (+0),

• корабли/катера — 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн — 2781 (+6) ед,

• специальная техника – ​​72 (+2).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

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