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Тяжелая цена хлеба: комбайнеры взорвались на противотанковой мине в Запорожской области (ФОТО)

Трагедия произошла в селе Новопавловка Пологовского района

сегодня, 19:41
Автор:

Лиля Воробьева
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Нынешняя жатва в Украине очень сложная, ведь проходит в условиях полномасштабного вторжения России. Так комбайн, собиравший хлеб на поле в Запорожской области, взорвался на противотанковой мине. От взрыва пострадали двое мужчин. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Тяжелая цена хлеба: комбайнеры взорвались на противотанковой мине в Запорожской области (ФОТО)

Комбайнеры взорвались на противотанковой мини в Запорожской области (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что трагедий произошла, 19 июля, в селе Новопавловка Пологовского района. Сельскохозяйственная техника наткнулась посреди поля на мину. Водитель комбайна и его коллега доставлены в больницу. Мужчины получили ранения.

Кроме этого, от взрыва на поле произошел пожар, а вовремя прибывшим на место спасателям удалось потушить огонь и спасти около 20 гектаров зерна. Сам огонь уничтожил около 50 квадратных метров поля.

С огнем боролись 10 спасателей и 2 единицы техники.

Тяжелая цена хлеба: комбайнеры взорвались на противотанковой мине в Запорожской области (ФОТО) - фото 2
Тяжелая цена хлеба: комбайнеры взорвались на противотанковой мине в Запорожской области (ФОТО) - фото 3
Тяжелая цена хлеба: комбайнеры взорвались на противотанковой мине в Запорожской области (ФОТО) - фото 4
Тяжелая цена хлеба: комбайнеры взорвались на противотанковой мине в Запорожской области (ФОТО) - фото 5

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили артиллерийский состав россиян на юге Украины. Обстановка на юге Украины сложная, динамичная, но контролируемая. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг". Противник продолжает обстреливать мирные населенные пункты Украины. В свою очередь, украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по позициям оккупантов. Только за эту ночь нашим воинам удалось уничтожить: 11 кафиров; одну гаубицу "Мста-Б" с тягачом; полевой артиллерийский склад в районе Опытного в Херсонской области. Окончательные потери противника уточняются. ВСУ дают достойный отпор российским захватчикам, которые пришли захватить украинскую землю.



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Источник: https://zp.dsns.gov.ua/uk/news/nadzvicaini-podiyi/operativna-informaciya-pro-likvidaciyu-naslidkiv-vorozix-obstriliv-1
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