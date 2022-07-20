Тяжелая цена хлеба: комбайнеры взорвались на противотанковой мине в Запорожской области (ФОТО)

Нынешняя жатва в Украине очень сложная, ведь проходит в условиях полномасштабного вторжения России. Так комбайн, собиравший хлеб на поле в Запорожской области, взорвался на противотанковой мине. От взрыва пострадали двое мужчин. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Комбайнеры взорвались на противотанковой мини в Запорожской области (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что трагедий произошла, 19 июля, в селе Новопавловка Пологовского района. Сельскохозяйственная техника наткнулась посреди поля на мину. Водитель комбайна и его коллега доставлены в больницу. Мужчины получили ранения.