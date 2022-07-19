Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 19 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 38550 (+100) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1691 (+4) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3892 (+6) ед;

• артиллерийских систем – 851 (+2) ед;

• РСЗО — 248 (+0) ед;

• средства ПВО — 113 (+0) ед;

• самолетов – 220 (+0) ед;

• вертолетов – 188 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 693 (+3);

• крылатые ракеты – 167 (+1);

• корабли/катера- 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2767 (+14) ед;

• специальная техника– ​​70 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что мы уже начали получать: Данилов заинтриговал дальностью новых снарядов HIMARS. Что касается HIMARS, Алексей Данилов отметил, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что новый рекорд: оккупанты понесли огромные потери в живой силе на юге. ВСУ продолжают усиливать давление на юге.

Также "Комментарии" информировали о том, что Залужный рассказал о ситуации на фронте, объяснив, почему теперь все под контролем. Важную роль в стабилизации ситуации на фронте сыграли своевременные поставки М142 HIMARS.

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