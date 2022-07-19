logo

BTC/USD

22005.73

ETH/USD

1540.04

LTC/USD

56.92

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении

сегодня, 10:22
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 19 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 38550 (+100) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1691 (+4) ед;

• боевых бронированных машин  ‒ 3892 (+6) ед;

• артиллерийских систем – 851 (+2) ед;

• РСЗО — 248 (+0) ед;

• средства ПВО — 113 (+0) ед;

• самолетов – 220 (+0) ед;

• вертолетов – 188 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 693 (+3);

• крылатые ракеты – 167 (+1);

• корабли/катера- 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2767 (+14) ед;

• специальная техника– ​​70 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что мы уже начали получать: Данилов заинтриговал дальностью новых снарядов HIMARS. Что касается HIMARS, Алексей Данилов отметил, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. 

Читайте также о том, что в США рассказали, как Путин начал чистку в самой России – кого он отправляет в Украину. РФ бросает в "горячие точки" представителей нацменьшинств, там растет недовольство. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что новый рекорд: оккупанты понесли огромные потери в живой силе на юге. ВСУ продолжают усиливать давление на юге. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Залужный рассказал о ситуации на фронте, объяснив, почему теперь все под контролем. Важную роль в стабилизации ситуации на фронте сыграли своевременные поставки М142 HIMARS. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!