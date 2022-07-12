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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

ВСУ дают достойный отпор противнику.

сегодня, 12:13
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии по состоянию на 12 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 37470 (+70) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1649 (+4) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3829 (+1) ед;

• артиллерийских систем – 838 (+0) ед;

• РСЗО — 247 (+0) ед;

• средства ПВО — 109 (+0) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов  – 188 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 ​​(+0);

• крылатые ракеты — 155 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2699 (+3) ед;

• специальная техника – ​​66 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Штурм провалился: в Генштабе назвали два направления, где оккупанты убегали после атаки. ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском и Харьковском направлении. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что один из польских городов получил отличие от президента Украины. Один из городов соседней Польши получил отличие Город-спаситель. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Белом доме назвали стратегический план Путина, который теперь точно не достичь в Украине. Глава Кремля хотел не только захватить украинские земли, но и стереть украинскую идентичность. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировал о том, что фейерверк над Новой Каховкой: десятки погибших рашистов и минус еще один склад (ВИДЕО). В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами в Новой Каховке. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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