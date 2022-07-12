Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии по состоянию на 12 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 37470 (+70) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1649 (+4) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3829 (+1) ед;

• артиллерийских систем – 838 (+0) ед;

• РСЗО — 247 (+0) ед;

• средства ПВО — 109 (+0) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 188 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 ​​(+0);

• крылатые ракеты — 155 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2699 (+3) ед;

• специальная техника – ​​66 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.

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