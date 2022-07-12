Один из польских городов получил отличие от президента Украины

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11 июля Владимир Зеленский присвоил почетное отличие "Город-спаситель" Перемышлю в Польше, который принял немало украинских беженцев с февраля 2022 года. Эта награда является проявлением благодарности и уважения волонтерам и власти города, населению, которое помогло нашим гражданам с гуманитарной помощью, жильем. Об этом сообщается в пресс-службе президента Украины.

Соответствующий указ №484/2022 уже подписан главой государства.

"Отличие чтит беспрецедентную солидарность местных властей, жителей и волонтеров Перемышля с украинским народом, всестороннюю масштабную помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии рф, а также весомой поддержке Украины в защите ее независимости и суверенитета", — говорится в указе.

Ранее почетное звание получил польский Жешув за помощь украинцам.

Как писал портал, в Польше расследуют избиения и ограбления украинки посреди улицы. Известно, что женщина проживает в этой стране больше шести лет. Украинка шла в детсад в Бемово, чтобы забрать дочь, у нее зазвонил телефон и она ответила на звонок, когда женщина на улице набросилась на нее и била по голове.

Также мы писали , что министр Польши заверил, что Сергей Шкарлет, что государство осуждает агрессора и варварство российских войск в Украине, поэтому разорвало любые отношения в сфере образования и науки с агрессором и сообщило об этом публично. Польша больше не имеет отношений в сфере образования, науки, исследования с россией. Украинские дети беженцев могут продолжить образование в польских школах и других учебных заведениях.

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