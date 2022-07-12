Штурм провалился: в Генштабе навали два направления, где оккупанты убегали после атаки

На Донбассе россияне делают все возможное. Чтобы продвинуться на Славянском направлении, но у врага ничего не выходит. Так, после попыток штурма в районе населенных пунктов Мазановка, Ивановка и Долина враг отступил. Тоже самое ждало оккупантов на Харьковщине. При попытке атаки на Дементиевку Харьковской области ВСУ ждали жесткий отпор противнику. Тот был вынужден отступить. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится обновленном отчете Генштаба ВСУ в Facebook.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Враг делает ставку на то, что он сумеет при помощи "огневого вала", массировано обстреливая позиции ВСУ продавить оборону, но ничего у него не выходит.

Так, на Славянском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровно, Мазановка, Богородичное и Адамовка.

Были артиллерийские обстрелы неподалеку от Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Кривой Луки, Донецкого, Верхнекаменского, Спирного и авиаудар неподалеку от Серебрянки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений. На последнем враг обстрелял из реактивной артиллерии район населённого пункта Стариково Сумской области.

На Харьковском направлении враг стрелял из артиллерии и РСЗО в районах Харькова и населенных пунктов Руськие Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Оказывает систематическое огневое воздействие по позициям вдоль линии соприкосновения. Применяет авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Яковлевка, Берестово, Покровское, Соледарь, Белогоровка, Вершина, Новолуганское, Кодема, Бахмут и Веселая Долина. Нанес авиационных ударов недалеко от Берестового, Белогоровки и Вершины.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают из артиллерии районы Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Опросного, Новобахмутовки, Угледара, Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Орехова. Нанесли авиаудару вблизи Новоандреевки парой самолетов Су-25.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании рубежей и недопущении наступления наших сил. Вел обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лупарево, Новая Зоря, Новогригоровка, Любомировка, Осокоровка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Терновка, Поляна, Киселевка, Первомайское, Шевченково, Посад-Покровское. Нанес авиаудары недалеко от Заречного.

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