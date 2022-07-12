Фейерверк над Новой Каховкой: десятки погибших рашистов и минус еще один склад (ВИДЕО)



















Как передает портал "Комментарии", после шквала сообщен6ий в соцсети об огневом зареве над временно оккупированной Новой Каховкой в ОК "Юг" подтвердил уничтожение российского склада с боеприпасами в Херсонской области.

Взрывы в Новой Каховке. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что по результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 рашиста, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке.

Ранее сообщалось о взрывах в Новой Каховке. Пропагандистские СМИ сообщали, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены рынок, больница и дома. Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил об уничтожении склада с боеприпасами.



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