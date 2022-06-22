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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях

сегодня, 10:22
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 22 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

 Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 34230 (+130) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1496 (+0) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3614 (+8) ед;

• артиллерийских систем – 752 (+0) ед;

• РСЗО — 239 (+0) ед;

• средства ПВО — 99 (+1) ед;

• самолетов – 216 (+0) ед;

• вертолетов – 182 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3);

• крылатые ракеты — 137(+0);

• корабли/катера — 14 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2543 (+6) ед;

• специальная техника – 60 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что какие виды вооружения Германия передаст Украине. Германия передает часть вооружения для армии и сообщает о планируемом пакете помощи. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что США узнали, как Китай тайно поддерживает Россию в войне против Украины. В Белом доме считают, что увеличение Китаем импорта российской нефти – это молчаливая поддержка РФ. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что какие потери среди мобилизованных с ОРДЛО, — разведка. В ОРДЛО сообщили, сколько мобилизованных погибло в войне россии с Украиной. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что было – стало: в сети появились фото, что осталось от оккупантов на выжженном Змеином. Украинские защитники прицельно поразили цели на острове Змеиный — там, где стояла российская техника, теперь только выжженная земля. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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