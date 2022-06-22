США узнали, как Китай тайно поддерживает Россию в войне против Украины

Китай, который публично занял нейтральную позицию относительно российской агрессии против Украины тайно все же продолжает выступать чуть ли не главным союзником Путина. Китайская экономика вносить существенный вклад в то, что российский бюджет и дальше продолжает получать огромные суммы за российскую нефть. Несмотря на частичное эмбарго от Запада Китай наоборот нарастил закупки российской нефти. Это есть еще одним подтверждением того, что Пекин продолжает молчаливо поддерживать Москву в войне против Украины. Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций США Джон Кирби, сообщает портал "Комментарии".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Джон Кирби высказал мнение, что увеличение объёмов закупок российской нефти на фоне войны в Украине – это лишь одна составляющая того, как Китай поддерживает Россию.

По словам Кирби, США уже давно обратились к Китаю с призывом присоединиться к странам цивилизованного мира и публично осудить вторжение российских войск в Украину, ввести жесткие санкции против страны-агрессора.

"Я думаю, что это всего лишь часть готовности Китая продолжать идти вместе с Россией. Мы призвали Китай быть ответственной державой и присоединиться к остальному миру в осуждении того, что Россия творит в Украине, и введении санкций против России за это", — заявил Кирби.

В мае 2022 года Китай скупил рекордное количество российской нефти, увеличив закупки до 7,47 млрд долларов, что примерно на 1 млрд долларов больше, чем в апреле, и вдвое больше, чем год назад.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский назвал "самое жесткое направление", а также позиции, где ВСУ удалось продвинуться.

Также издание "Комментарии" сообщало — ситуация обостряется: Россия вторглась в воздушное пространство страны НАТО.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!