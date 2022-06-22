Какие потери среди мобилизованных с ОРДЛО, - разведка

Армия россии до сих пор не может захватить Луганскую область и продолжает равнять Северодонецк с землей. Украинские военные удерживают промзону. Оккупанты пытаются охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Об этом сообщают в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

фото Генерального штаба ВСУ

По данным специалистов, россияне перекидывают на Донбасс максимальное количество резервных подразделений. Потери в войне российские власти не публикуют с 25 марта. По данным Генштаба ВСУ, ликвидировано более 34 тысяч живой силы противника.

Самопровозглашенная "Донецкая Народная Республика (ДНР)" предоставила данные по потерям мобилизованных. По их информации, по состоянию на 16 июня, погибших в войне с февраля 2128 военных, 8897 раненых.

Сообщается, что уровень потерь "ДНР" составляет около 55% личного состава. Такие цифры свидетельствуют о том, что армия россии истощена и имеет значительные потери на Донбассе. Специалисты предполагают, что войска ДНР оснащены устаревшим оружием и техникой. Сейчас для ВСУ и противника важно создать и развернуть резервные подразделения на фронте, ведь от этого зависит, у кого будет успех в битве за Донбасс.

По данным областной администрации, российские войска захватывают села близ Лисичанска, город бомбят авиацией, обстреливают поселки Павлоград и Синецкий, "Азот" — на заводе попали в территорию, где расположены очистные сооружения и проходную. Продолжаются бои у Боровского и Воронового.



Как писал портал "Комментарии", в британской разведке рассказали, почему армия россии "забуксовала" на фронтах. русской армии все еще не дается захватить Донбасс. В разведке добавляют, что многие годы в россии боевая подготовка носила характер "показательности" для чиновников, а не была основательной и эффективной.

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