Какие виды вооружения Германия передаст Украине

На правительственной странице указано, сколько и какое вооружение планируется передать украинским военным.

Немецкие Panzerhaubitze2000, фото из открытых источников

"В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на модернизацию были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства направлены в первую очередь на пользу Украины. В то же время они будут использованы для финансирования увеличенных немецких обязательных взносов в Европейский фонд мира (EPF), из которого, в свою очередь, могут возмещаться расходы стран-членов ЕС на услуги поддержки Украине", — говорится в сообщении.

Что передают украинцам: патроны, противотанковые мины, зенитные ракеты STINGER, ПЗРК STRELA, САУ Panzerhaubitzen 2000, патроны, пулеметы, ручные гранаты, заряды взрывчатки, детонаторы, боевые шлемы, автомобили (грузовики, микроавтобусы, обезвреживание взрывоопасных предметов, бинокли, больничные койки, медикаменты, хирургические фонари, защитная одежда, спальные мешки, радиочастотная система, полевые телефоны, полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией), приборы ночного видения, электронные приспособления против дронов, медицинские топливо дизельное и бензиновое (текущая доставка), турникеты, пищевые пайки, запчасти к МиГ-29, бронемашины.

Что еще готовится для Украины: 10 000 артиллерийских боеприпасов, 53 тыс. зенитных боеприпасов, 5,8 миллиона патронов к пистолетному оружию, 5000 боевых шлемов, 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных устройств, 40 разведывательных транспортных средств. 8 электронных устройств против дронов, 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства для разминирования, 65 холодильников для медицинских товаров, пункт дезактивации транспортных средств, 100 автоматических форсунок, 14 датчиков и помех для защиты от дронов, 10 орудий против дронов, 51 единица бронетранспортного вооружения (системы из Дании, переоборудование финансируется Германией), 30 зенитных танков GEPARD, включая около 6000 зенитных боеприпасов, система противовоздушной обороны IRIS-T SLM, радар для обнаружения артиллерии COBRA, 80 пикапов 000 аптечек и 22 грузовика.

"Речь идет о поставках из промышленности, которые финансируются за средства инициативы модернизации. Некоторые из поставок предусматривают ремонтные работы или продолжающееся производство. Некоторые учебные услуги для украинцев все еще предоставляются. Из соображений безопасности Федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительных сведений, в частности относительно способов и времени доставки, пока передача не состоится", — написано в сообщении.

Как писал портал, известны потери среди мобилизованных из ОРДЛО.





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