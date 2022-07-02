Стало известно, сколько мэров и сельских голов находятся в плену оккупантов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации городов Украины.

Оккупанты пленили восемь городских, сельских и поселковых голов

"Ассоциация городов Украины продолжает обращаться в международные организации за защитой захваченных российским агрессором чиновников ОМС и призывает всех присоединиться к их освобождению.", — говорится в сообщении на сайте Ассоциации городов Украины.

Так, по данным сайта Ассоциации городов Украины, в настоящий момент в российском плену находятся восемь городских, сельских и поселковых голов из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

• Евгений Матвеев – Днепрорудненский городской голова;

• Александр Шмиголь — Ольховской сельский голова;

• Александр Бабич – Голопристанский городской голова;

• Игорь Колыхаев — Херсонский городской голова;

• Валентина Костенко – Великокопановский сельский голова;

• Дмитрий Ляхно — Горностаевский поселковый голова;

• Сергей Хильченко – Крестовский сельский голова;

• Петр Збаровский – Новотроицкий поселковый голова;

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что сегодня происходит в ОРДЛО – чего добиваются оккупанты: как нужно действовать Украине. На временно оккупированных территориях Донбасса Кремль времени не теряет, пытается интегрировать территории в состав России, а мужское население продолжает отправлять воевать против ВСУ.

Читайте также о том, что авиация РФ "очень хорошо попала" по своим же позициям на Херсонщине, – советник главы ОП. Количество потерь врага вследствие этого "дружественного огня" пока устанавливается.

Сайт "Комментарии" писал о том, что у Зеленского рассказали о новой тактике России войне и объяснили, почему она не сработает. В ОП подчеркнули, что таким образом оккупанты пытаются давить на Киев, чтобы тот пошел на условия Москвы.

Также "Комментарии" информировали о том, что Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы: что известно. Труханов заявил, что благодарен премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за поддержку Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!