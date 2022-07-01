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Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы: что известно

Труханов заявил, что благодарен премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за поддержку Украины

1 июля 2022, 23:59
Автор:

Лиля Воробьева
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  Премьер Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы. Об этом Труханов рассказал в интервью BBC.

Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы: что известно

Борис Джонсон (фото из открытых источников)

Мэр Одессы отметил поддержку Украины и заявил, что подписал распоряжение о награждении Бориса Джонсона.

"Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли I, II, III степеней", — сообщил Труханов.

Следовательно, руководитель британского правительства получил звание почетного гражданина Одессы.

Также Труханов отметил, что украинцы давно победили, если бы весь мир занял такую позицию как народ Великобритании.

"Это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе господин Джонсон станет первым почетным гражданином города – подданным Великобритании, за все время существования награды – с 1862 года", – подчеркнул Труханов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Джонсон рассказал, что задумал Путин в крупных городах Украины . Президенту России Владимиру Путину совсем не нужны мирные конструктивные переговоры с Киевом. Его цель – это снос больших украинских городов, он хочет стереть их с земли. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Премьер Великобритании считает, что Путин не собирается садиться за стол переговоров с Украиной. Его цель повторить в Украине тот же сценарий, который русские войска реализовали в Чечне. Путин не только не собирается останавливаться, он, напротив, заинтересован в том, чтобы повысить ставку, добившись, чтобы превратить украинские города в те же развалины, которые были на месте Грозного после ударов россиян.



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Источник: https://t.me/odesacityofficial/9122
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