У Зеленского рассказали о новой тактике России войне и объяснили, почему она не будет сработает

Увеличив количество и интенсивность обстрелов по гражданским объектам в Украине Россия пытается использовать новую тактику в войне, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить принять условия, которые выдвигает официальная Москва. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

Офис президента. Фото: Украинская правда

При этом Михаил Подоляк высказал мнение, что такая тактика россиян не сработает, потому что, с одной стороны, Кремль не учитывает, как реагирует мир на эти зверства россиян крылатыми ракетами. Российские войска пытаются давить на украинскую власть, чтобы в какой-то момент украинцы сказали, что они согласны пойти на территориальные уступки, пытается финансово поощрять своё пророссийская лобби в западных странах, чтобы они тоже подталкивали украинское правительство к мирным переговорам на условиях Кремля.

Подоляк подчеркнул, цель Путина – устрашить мир настолько, чтобы он отвернулся от украинского народа и сказал, что Украина должна выполнить все условия Кремля, лишь бы этот ужас как можно быстрее прекратился.

Михаил Подоляк заявил, что ему лично непонятно, почему до сих пор на Западе есть влиятельные политики, которые говорят, что с Россией можно договориться.

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