Стало известно, куда могут опрокинуть вагнеровцев после Бахмута

Об этом в телеэфире рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, пишут "Комментарии".



Куда опрокинут вагнеровцев. Иллюстративное фото

По словам Гетьмана, у Пригожина еще около 10% вагнеровцев, ему критически не хватает военной силы. Поэтому его войско нельзя считать значимым военным подразделением. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что силы "Вагнер" опрокидывают на три новых направления. Алексей Гетьман выдвигает свою версию, куда переместят русских военных Пригожина. Он считает, что это будет: "Лиманское и Купянское направления; Марьинка – Авдеевка и Угледар".

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"Это те города, где они пытаются совершать активные боевые действия. Российские военные не могут добиться никаких успехов. Идут тяжелые бои, но враг не имеет успеха в продвижении", — говорит ветеран российско-украинской войны.

Поэтому, чтобы сделать что-то вроде того, что войска Кремля сделали с Бахмутом, их могут перебросить на одно из этих направлений, считает Гетман.

"Бахмут они штурмовали почти год, и их было в десятки раз больше, чем есть сейчас. Я не знаю, где им брать людей. С заключенными перекрыли, потому что там уже кормятся регулярные части российской армии. Не знаю, как Пригожин из тех 5 – 7 тысяч, которые у него остались, снова сформирует 70 тысяч", – добавил Гетьман.

Как писали "Комментарии", — Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей Алексея Тандыра , насмерть сбившего нацгвардейца Высший совет правосудия разрешил содержать под стражей Алексея Тандыра. Он судья Макаровского районного суда.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – украинские защитники готовятся к контрнаступлению по стандартам НАТО, – военный аналитик Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу, их ярость и желание закипают внутри, в ожидании наступления.

Напомним, "Комментарии" писали, - Российская граница с Украиной будет пылать более чем в 1000 км, — Дунда Упадок России — неизбежен. Там все чаще будут проходить рейды, как на Белгородщине.