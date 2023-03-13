Стало известно, как ракетный обстрел повлиял на психику украинцев

В ходе опроса общественного мнения компания Active Group узнала, как изменилось чувство безопасности украинцев после массированного ракетного обстрела, совершенного россиянами 9 марта. Наибольшие изменения в марте наблюдаются в группе респондентов, отвечавших в феврале на этот вопрос – "ощущение безопасности немного уменьшилось". В марте, после массированного обстрела, их доля среди опрошенных выросла почти на 10% – с 16% до 25,5%.

Українці намагаються тримати рівновагу

Вместо этого упала доля тех, чье чувство безопасности в феврале существенно или немного увеличилось. В марте доля этих респондентов упала с 14,4% до 11,4% и с 34,9% до 30,9% соответственно.

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При этом рост тех, чье чувство безопасности уменьшилось существенно составил лишь 1,4%.

При этом большинство опрошенных (91%) считают, что Украина достаточно пристойно – удовлетворительно, хорошо или отлично – смогла приспособиться к российским обстрелам инфраструктуры. И только 5,6% опрошенных оценивают приспособление Украины к российским обстрелам энергетической инфраструктуры как плохое и неудовлетворительное.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18-ти и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 11 марта 2023 года.

Напомним, что по данным главы государства и генштаба во время последнего массированного обстрела противником была использована 81 ракета. В результате ночных ракетных ударов повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах Украины.

Кроме этого, украинцы высказались – верят ли, что после назначения нового директора НАБУ исчезнет коррупция.