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Спецслужбы Швейцарии дали неутешительный прогноз по войне в Украине

Швейцарские спецслужбы обнародовали отчет о государственной безопасности, где рассмотрели продолжительность войны в Украине.

сегодня, 14:26 comments5577
Автор:
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Slava Kot
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В ежегодном отчете швейцарских спецслужб о государственной безопасности, который был опубликован 26 июня, заявлено, что война в Украине не закончится в 2023 году и перерастет в длительный конфликт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на доклад спецслужб Швейцарии.

Спецслужбы Швейцарии дали неутешительный прогноз по войне в Украине

Украинский военный. Фото из открытых источников

Швейцарские спецслужбы указывают, что "существование Украины" зависит от поддержки ее Западных союзников. Они предоставляют Украине военную технику, боеприпасы и учат украинских солдат.


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"Вероятнее всего, что война в Украине не будет закончена военным путем до конца 2023 года. Признаки указывают на длительный конфликт", — говорится в отчете.

Спецслужбы Швейцарии указывают, что во время долговременной войны может усилиться давление западных партнеров на Украину, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Первоочередная цель переговоров – это прекращение огня.

Швейцарский отчет о государственной безопасности указывает, что, несмотря на постоянные неудачи российской армии в Украине, сам Путин не собирается отступать от первоначальной идеи, которая была объявлена в первые дни войны.

"Москва готовится продолжать воевать против Запада долгое время", – пишут спецслужбы в отчете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель российской разведки Сергей Нарышкин назвал еще одну цель войны в Украине и заявил о защите "глубинно-духовного измерения".

Также "Комментарии" писали о британском аналитике, который утверждает, что Россия намеренно атаковала гражданский объект в Краматорске. Вместе с тем, депутат Госдумы РФ Евгений Попов выступил на британском телевидении, чтобы цинично рассказать о ситуации с ударом по Краматорску.



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Источник: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/80146.pdf
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:50

Така ціна влади Зе, який став вироком для України. Були б реформи і війни би не було. Навіть зараз все можна вирішити справжніми реформами. На жаль суспільств не хоче змінюватись. Для прикладу: нашим військовим, коли вони навчались у Європі одночасно б опанувати і іншу лайку, замість російської. Але це буде означати змінювати свою братню малоправославну сутність. Опанувати технології це одне, а змінювати свою ментальність це зовсім інше.


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