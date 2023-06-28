Спецслужбы Швейцарии дали неутешительный прогноз по войне в Украине

В ежегодном отчете швейцарских спецслужб о государственной безопасности, который был опубликован 26 июня, заявлено, что война в Украине не закончится в 2023 году и перерастет в длительный конфликт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на доклад спецслужб Швейцарии.

Украинский военный. Фото из открытых источников

Швейцарские спецслужбы указывают, что "существование Украины" зависит от поддержки ее Западных союзников. Они предоставляют Украине военную технику, боеприпасы и учат украинских солдат.

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"Вероятнее всего, что война в Украине не будет закончена военным путем до конца 2023 года. Признаки указывают на длительный конфликт", — говорится в отчете.

Спецслужбы Швейцарии указывают, что во время долговременной войны может усилиться давление западных партнеров на Украину, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Первоочередная цель переговоров – это прекращение огня.

Швейцарский отчет о государственной безопасности указывает, что, несмотря на постоянные неудачи российской армии в Украине, сам Путин не собирается отступать от первоначальной идеи, которая была объявлена в первые дни войны.

"Москва готовится продолжать воевать против Запада долгое время", – пишут спецслужбы в отчете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель российской разведки Сергей Нарышкин назвал еще одну цель войны в Украине и заявил о защите "глубинно-духовного измерения".

Также "Комментарии" писали о британском аналитике, который утверждает, что Россия намеренно атаковала гражданский объект в Краматорске. Вместе с тем, депутат Госдумы РФ Евгений Попов выступил на британском телевидении, чтобы цинично рассказать о ситуации с ударом по Краматорску.