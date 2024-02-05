Совсем скоро РФ вернется к массированным ракетным ударам. Эксперт раскрыл причины

Сейчас Россия копит ракеты, чтобы организовать серию ракетных ударов по территории Украины, считает Олег Жданов. В решении этого вопроса РФ могут помочь Иран и Северная Корея, предоставив свои ракеты.

Россия готовится к ракетным ударам по Украине

"Я думаю, что они поднакопят ракеты, немножко попросят у Северной Кореи, возможно, еще у Ирана — там тоже есть что просить. Так что я думаю, что они могут предпринять массированные атаки", — сказал Жданов.

Военный эксперт считает, что ракетные атаки могут начаться в промежутке со второй половины февраля и до середины марта.

"Там как раз и годовщина полномасштабного вторжения, и плюс под президентские выборы нужно будет показать победы на линии фронта", — добавил Олег Жданов.

"Комментарии" писали, что по данным ГУР, Россия накопила около 870ракет стратегического уровня, которые могут атаковать объекты на расстоянии свыше 350 км. В разведке подчеркивали, что россияне не могут использовать полностью все запасы ракет, ведь на вооружении должно оставаться не менее 30%. Там отмечали, что если Россия использует большинство ракет для ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины и не достигнет результатов, то следует ожидать очередного увольнения в руководстве армии РФ.

Напомним, как писали "Комментарии", России в значительной степениудается обходить санкции в сфере технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины

Также "Комментарии" писали, что в США и Европейском Союзе серьезно обеспокоенывозможными поставками ракет из Северной Кореи России. По данным "The New York Times", наибольшее беспокойство вызывают ракеты, от Пентагона до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Так, ряд чиновников сказали, что они опасаются, что россияне надеются использовать ракеты, чтобы преодолеть западную ПВО. Хотя в настоящее время количество переданных ракет невелико, вероятно, менее 50, официальные лица США и Европы считают, что их может быть намного больше. Авторы статьи подчеркивают, основная часть ракет, которыми обстреливают Украину, все еще производится в России. Но, если Северная Корея увеличит свои поставки, Украина может быть вынуждена использовать драгоценные снаряды противовоздушной обороны, что может быть разрушительным для Украины, если дополнительное военное финансирование не будет одобрено Конгрессом.



