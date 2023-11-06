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Украинская разведка назвала количество ракет, которые накопила Россия

В Главном управлении разведки рассказали о количестве и типе ракет, которые запасла Россия для ударов по энергетической системе Украины.

сегодня, 10:23
Автор:
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Slava Kot
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По данным ГУР, Россия накопила около 870 ракет стратегического уровня, которые могут атаковать объекты на расстоянии свыше 350 км. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на представителя ГУР генерала-майора Вадима Скибицкого в издание "РБК-Украина".

Украинская разведка назвала количество ракет, которые накопила Россия

Сколько ракет у России. Фото из открытых источников

Вадим Скибицкий рассказал, что в России количество находящихся в запасе ракет имеет подобные показатели, что и в прошлом году. По словам генерал-майора, это признак того, что Россия наладила производство ракет и поддерживает его для накопления их количества.


По данным украинской разведки, Россия имеет в запасе следующие ракеты с дальностью более 350 км.

  • Ракеты "Искандер-М" и "Искандер-К" - 290 единиц;
  • Ракеты "Калибр" — 165 единиц;
  • Ракеты Х-101, Х-555, Х-55 - 160 единиц;
  • Ракеты Х-22 и Х-32 - 150 единиц;
  • Ракеты "Кинжал" - 80 единиц.

Скибицкий объясняет, что россияне не могут использовать полностью все запасы ракет, ведь на вооружении должно оставаться не менее 30%. По его словам, если Россия использует большинство ракет для ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины и не достигнет результатов, то следует ожидать очередного увольнения в руководстве армии РФ.

Вместе с тем генерал-майор Вадим Скибицкий пояснил, что России будет сложно достичь положительного результата, ведь Украина готовится к атакам РФ и принимает соответствующие защитные меры для энергосистемы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал оружие, которое хочет взять в аренду у Запада на зимний период.

Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о "концептуальной правде" относительно войны в Украине.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/skilki-rosiyi-raket-zapasi-novi-dani-gur-1699254589.html
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