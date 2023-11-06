Украинская разведка назвала количество ракет, которые накопила Россия

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Slava Kot
По данным ГУР, Россия накопила около 870 ракет стратегического уровня, которые могут атаковать объекты на расстоянии свыше 350 км. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на представителя ГУР генерала-майора Вадима Скибицкого в издание "РБК-Украина".
Сколько ракет у России. Фото из открытых источников
Вадим Скибицкий рассказал, что в России количество находящихся в запасе ракет имеет подобные показатели, что и в прошлом году. По словам генерал-майора, это признак того, что Россия наладила производство ракет и поддерживает его для накопления их количества.
По данным украинской разведки, Россия имеет в запасе следующие ракеты с дальностью более 350 км.
Скибицкий объясняет, что россияне не могут использовать полностью все запасы ракет, ведь на вооружении должно оставаться не менее 30%. По его словам, если Россия использует большинство ракет для ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины и не достигнет результатов, то следует ожидать очередного увольнения в руководстве армии РФ.
Вместе с тем генерал-майор Вадим Скибицкий пояснил, что России будет сложно достичь положительного результата, ведь Украина готовится к атакам РФ и принимает соответствующие защитные меры для энергосистемы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал оружие, которое хочет взять в аренду у Запада на зимний период.
Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о "концептуальной правде" относительно войны в Украине.
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