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Несмотря на санкции РФ продолжает производить оружие: какие страны снабжают детали

Politico сообщают, что есть ряд стран, которые поставляют важные составляющие для производства оружия

сегодня, 10:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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России в значительной степени удается обходить санкции в сфере технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Несмотря на санкции РФ продолжает производить оружие: какие страны снабжают детали

Ракеты. Фото: из открытых источников

Российский импорт, на который наложили санкции США и союзники, с января по октябрь прошлого года составил около 9 млрд долларов. Это всего на 10% меньше, которое было до февраля 2022 года.

России нужны товары для продолжения боевых действий. Речь идет о микрочипах, датчиках, навигационных системах для производства оружия. В частности, ракет "Кинжал", разведывательных и ударных дронов, включая "Шахеды".

Издание отмечает, что партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов из 2800, найденных в обломках российского оружия на поле боя.

Подробный анализ показателей российской торговли показывает, что за первые 10 месяцев прошлого года западные компании поставили 48% таких компонентов, а Китай — 45%.

Крупнейшим поставщиком технологий для военных товаров стала американская компания Intel, за ней следует китайская Huawei. Также в ТОП-10 вошли американские компании Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell.

Исследования показывают, что России удалось реконфигурировать свои цепочки поставок. Больше всего поставок теперь идет из Китая, Гонконга, Турции и ОАЭ.

Авторы отчета "Проблемы применения экспортного контроля" рекомендуют укрепить корпоративную ответственность и привлекать частный сектор. Также аналитики советуют штрафовать тех, кто нарушает или обходит санкции против РФ, устранить пробелы в политике контроля за экспортом и бороться с лазейками через третьи страны.

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Источник: https://www.politico.eu/article/russia-find-way-around-sanctions-battlefield-tech-report/
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