Сообщения о массированном ракетном обстреле Украины оказались фейком: подробности

Информация о массированном ракетном ударе оказалась фейком. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения.

Владимир Зеленский

Массовых ракетных обстрелов Украины россиянами к вечеру субботы, 16 июля не было.

"Сегодняшний день показал, насколько важно, чтобы мы заботились об Украине и друг друге о том, что мы говорим и как переживаем это время. Сколько людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После всего, что происходило в предыдущие недели. После Днепра, Винницы, Часового Яра... Сколько нервов портится ежедневно тиражированием страшилок от российских пропагандистов и чиновников... Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику... Это приобретает иногда просто нездоровые формы, когда социальные сетями и сайтами распространяются сознательные "вбросы" из России, цель которых только одна – дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором", — сказал президент.

Президент подчеркнул, что "иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие обычное".

В свою очередь издание ТСН отметило, что что "фейк о массовых российских ракетных атаках по Украине тиражировали не только обычные пользователи соцсетей, но и должностные лица — в частности, мэр одного из областных центров, впоследствии зачистивший свой пост".

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