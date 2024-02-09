СМИ узнали, кто займет место Сырского и станет новым командующим Сухопутных войск

Новым командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Александра Сырского станет заместитель министра обороны Александр Павлюк. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Зеркало недели", со ссылкой на свои источники в Минобороны Украины.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Собеседник "Зеркала недели" добавил, что руководителем Генштаба ВСУ планируют назначить командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргелевича.

По данным СМИ, готовятся представления на назначение Павлюка и Баргелевича указами президента.

Командующего Сухопутными войсками и начальника Генштаба ВСУ назначает президент по представлению Министерства обороны. Пока что представление от Минобороны в Офис президента еще не поступало.

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