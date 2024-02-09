СМИ узнали, кто займет место Сырского и станет новым командующим Сухопутных войск

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Кравцев Сергей
Новым командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Александра Сырского станет заместитель министра обороны Александр Павлюк. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Зеркало недели", со ссылкой на свои источники в Минобороны Украины.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Собеседник "Зеркала недели" добавил, что руководителем Генштаба ВСУ планируют назначить командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргелевича.
По данным СМИ, готовятся представления на назначение Павлюка и Баргелевича указами президента.
Командующего Сухопутными войсками и начальника Генштаба ВСУ назначает президент по представлению Министерства обороны. Пока что представление от Минобороны в Офис президента еще не поступало.
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