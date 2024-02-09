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СМИ узнали, кто займет место Сырского и станет новым командующим Сухопутных войск

По информации СМИ, президент уже определился с новым командующим Сухопутных войск и начальником Генштаба

сегодня, 14:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Новым командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Александра Сырского станет заместитель министра обороны Александр Павлюк. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Зеркало недели", со ссылкой на свои источники в Минобороны Украины.

СМИ узнали, кто займет место Сырского и станет новым командующим Сухопутных войск

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Собеседник "Зеркала недели" добавил, что руководителем Генштаба ВСУ планируют назначить командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргелевича. 

По данным СМИ, готовятся представления на назначение Павлюка и Баргелевича указами президента.

Командующего Сухопутными войсками и начальника Генштаба ВСУ назначает президент по представлению Министерства обороны. Пока что представление от Минобороны в Офис президента еще не поступало.                                                                                             

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, предложив тому оставаться в команде власти. Новым главкомом стал генерал Сырский, ранее командующий сухопутными войсками. Как оцениваете данные перемены? К чему они могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – что повлияло на решение Зеленского снять Залужного: как отреагировали украинцы и Запад.

Ранее "Комментарии" информировали – рейтинговое издание The Economist опубликовало материал об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и возможных последствиях этого увольнения для президента Владимира Зеленского и в целом Украины.




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Источник: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/novij-komanduvach-sukhoputnimi-silami-ta-ochilnik-henshtaba-znua-diznalos-koho-hotujutsja-priznachiti-na-tsi-posadi.html
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