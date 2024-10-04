К качеству северокорейских артиллерийских снарядов есть много вопросов. Они во многом изношенные, но, тем не менее, именно эти снаряды удерживают Россию в бою и помогают российским захватчикам продвигать вперед, сдвигая линию фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, поставки старых и часто ненадежных боеприпасов из КНДР за последний год стали одной из самых больших угроз способности Украины противостоять наступлению российских войск.

Авторы материала отмечают, что по состоянию на текущее лето в Россию было отправлено не менее 2 миллионов снарядов, многие из них были старыми, испорченными или в какой-то степени неисправными.

Как отметил бывший сотрудник Госдепартамента США и эксперт по распространению северокорейского оружия Ван Дипен, это не высококачественные боеприпасы, но без них "российский способ ведения боевых действий будет трудно поддерживать".

"Российский способ захвата территории – это большие артиллерийские обстрелы с последующим продвижением", – отметил эксперт.

Старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир Майкл Кофман согласился с тем, что северокорейские артиллерийские снаряды "не очень хороши", но, по его словам, "когда дело доходит до артиллерийских боеприпасов, количество имеет свое собственное качество".

Читайте также на портале "Комментарии" — уничтожена база, куда свозили снаряды из КНДР: подробности Defense Express.

Также издание "Комментарии" сообщало – ядерная катастрофа становится еще ближе: что задумали в КНДР.

Ранее "Комментарии" писали – санкции нужны не только против РФ: по кому Литва призывает нанести санкционный удар.



