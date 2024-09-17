logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ядерная катастрофа становится еще ближе: что задумали в КНДР
commentss НОВОСТИ Все новости

Ядерная катастрофа становится еще ближе: что задумали в КНДР

По информации Bloomberg, КНДР может поставлять другим странам уран для создания ядерного оружия

сегодня, 17:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Диктатор КНДР Ким Чен Ын может поставлять ядерное оружие странам, незаконно проводящим вооруженные программы. Как сообщает портал "Компнтри", об этом пишет Bloomberg.

Ядерная катастрофа становится еще ближе: что задумали в КНДР

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

СМИ рассказывает, что Пхеньян опубликовал фото завода, где изотопы урана могут быть разделены на топливо ядерного оружия. Масштабы объекта свидетельствуют о том, что Северная Корея может обогащать материал в большем объеме, чем требуется для собственной безопасности.

"Мы озабочены тем, что материал может пойти в другое место", — заметил замминистра энергетики США Дэвид Терк.

Он добавил, что новые мощности Северной Кореи, которые "вызывают глубокую обеспокоенность", были в центре внимания на встречах этой недели в Вене (Австрия) во время ежегодной генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

В Bloomberg обратили внимание, что 13 сентября северокорейские государственные СМИ сообщили о редком визите Кима в свой Институт ядерного оружия, где производится высокообогащенный уран для оружия. В Центральном телеграфном агентстве КНДР заявили, что инженеры получили приказ "экспоненциально увеличить" ядерный запас страны.

"Северная Корея уже выработала достаточно обогащенного урана для значительного ядерного арсенала и вряд ли нуждается больше. Наибольшую тревогу вызывает то, что излишек может быть продан тому, кто предложит наиболее привлекательную цену, государственному или негосударственному. Это огромное беспокойство с точки зрения распространения", — подчеркнул американский инженер по ядерному оружию и бывший директор по вопросам гарантий МАГАТЭ Роберт Келли.

В то же время, по обновленным оценкам Федерации американских ученых, запасы страны уже могли вырасти до 90 бомб.

Читайте на портале "Комментарии" — в КНДР готовят преемника Ким Чен Ина: у кого самые большие шансы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости