Ядерная катастрофа становится еще ближе: что задумали в КНДР

Диктатор КНДР Ким Чен Ын может поставлять ядерное оружие странам, незаконно проводящим вооруженные программы. Как сообщает портал "Компнтри", об этом пишет Bloomberg.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

СМИ рассказывает, что Пхеньян опубликовал фото завода, где изотопы урана могут быть разделены на топливо ядерного оружия. Масштабы объекта свидетельствуют о том, что Северная Корея может обогащать материал в большем объеме, чем требуется для собственной безопасности.

"Мы озабочены тем, что материал может пойти в другое место", — заметил замминистра энергетики США Дэвид Терк.

Он добавил, что новые мощности Северной Кореи, которые "вызывают глубокую обеспокоенность", были в центре внимания на встречах этой недели в Вене (Австрия) во время ежегодной генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

В Bloomberg обратили внимание, что 13 сентября северокорейские государственные СМИ сообщили о редком визите Кима в свой Институт ядерного оружия, где производится высокообогащенный уран для оружия. В Центральном телеграфном агентстве КНДР заявили, что инженеры получили приказ "экспоненциально увеличить" ядерный запас страны.

"Северная Корея уже выработала достаточно обогащенного урана для значительного ядерного арсенала и вряд ли нуждается больше. Наибольшую тревогу вызывает то, что излишек может быть продан тому, кто предложит наиболее привлекательную цену, государственному или негосударственному. Это огромное беспокойство с точки зрения распространения", — подчеркнул американский инженер по ядерному оружию и бывший директор по вопросам гарантий МАГАТЭ Роберт Келли.

В то же время, по обновленным оценкам Федерации американских ученых, запасы страны уже могли вырасти до 90 бомб.

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