Уничтожена база, куда свозили снаряды из КНДР: подробности Defense Express

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Кравцев Сергей
Под Тихорецком Краснодарского края РФ была атакована 719 база артиллерийских боеприпасов. Туда россияне возводили северокорейские снаряды. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Defense Express.
Снаряды. Фото: из открытых источников
В сводке говорится, что 719 база в поселке Каменное – это небольшая база хранения боеприпасов с общей площадью около тысячи квадратных километров. Там хранились не только снаряды, но и артиллерийские системы.
Расстояние от линии фронта до российской базы составляет около 300 км.
Defense Express отмечает, что эта база играет огромную роль для южной и восточной группировок врага. Актуальные спутниковые снимки показывают увеличение укрытий для боеприпасов на той же площади между 2022 и 2024 годом. Это свидетельствует о том, что там могла быть больше норм концентрация боеприпасов.
Кроме того, авторы материала сообщают, что на 719 базу россияне свозили боеприпасы, предоставленные Северной Кореей.
В январе 2024 года OSINT-аналитики Frontelligence Insight исследовали маршруты перевозки снарядов из КНДР. База в Тихорецком районе вместе со складом рядом с поселком Егорлицкое в Ростовской области и Моздоком в Северной Осетии были местом их хранения.
При этом руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что на складе в Тихорецком районе РФ оккупанты накапливали северокорейские KN23, а также артиллерийские и боеприпасы к "Смерчу".
Читайте также на портале "Комментарии" — беспилотники атаковали поселок Тихорецкий район Краснодарского края. Местные жители сообщают в соцсетях, что удар пришелся по складу с боеприпасами.
Отмечается, что фактически атаку дронов подтвердил глава региона. По его словам, два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ, но "из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация". Также губернатор сообщил, что проводится временная эвакуация жителей поселка в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения. По предварительным данным, пострадавших среди жителей района нет.
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