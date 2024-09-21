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Торопец № 2: БПЛА мощно ударили еще по одному складу боеприпасов РФ

По информации СМИ, беспилотники атаковали склад боеприпасов в Краснодарском крае РФ

сегодня, 07:12 comments1643
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Кравцев Сергей

Беспилотники атаковали поселок Тихорецкий район Краснодарского края. Местные жители сообщают в соцсетях, что удар пришелся по складу с боеприпасами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские СМИ.

Торопец № 2: БПЛА мощно ударили еще по одному складу боеприпасов РФ

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Отмечается, что фактически атаку дронов подтвердил глава региона. По его словам, два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ, но "из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация".

Также губернатор сообщил, что проводится временная эвакуация жителей поселка в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения.

По предварительным данным, пострадавших среди жителей района нет.

Телеграмм-канал Astra пишет, что удар пришелся по складу с боеприпасами в поселке Каменный Тихорецкого района.

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