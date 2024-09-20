Отсрочит ли удар по складу в Торопце массированный обстрел Украины: где еще будет пылко в РФ

Мощная атака дронов по составу боеприпасов в российском городке Торопец Тверской области РФ уже обсуждается второй день подряд. Отсрочит ли удар по составу в Торопце массированный обстрел Украины, который в последнее время снова начинают прогнозировать? Сколько таких военных складов может быть на территории РФ? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Взрывы в Торопце. Фото: из открытых источников

Россияне не прекратят комбинированные атаки

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "РБК-Украина" заявил, что, скорее всего, удар по Торопцу не отсрочит новый массированный удар агрессора по Украине. Хотя эта операция может повлиять на решение россиян бить или не бить баллистикой.

Отвечая на вопрос о том, есть ли украинцы время "отдохнуть" от больших обстрелов, эксперт ответил, что такой возможности нет. Поскольку, если говорить о комбинированных ударах, они наносятся не одним типом, они не унифицированы.

Коваленко отметил, что на складе в Торопце россияне хранили северокорейские баллистические ракеты KN-23 и Искандеры. И поскольку состав уничтожен, это может создать определенную паузу в обстрелах баллистики.

Однако что касается ударов ракетами Х-101, Х-555, "Калибр", Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал", то эта возможность у оккупантов сохраняется. Эти ракеты хранятся в совсем других местах. Кроме того, в комбинированных атаках по Украине россияне используют и ударные дроны типа "Шахед".

"Поэтому этот удар, если говорить об угрозе ракетного массового удара по территории Украины, он может уменьшить компонент баллистических ракет, но не всеобщей всей комбинированной номенклатурой", — констатировал Александр Коваленко.

Когда начались взрывы в Тверской области, в 3:55 было зафиксировано "землетрясение" магнитудой 2,8 балла

Капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в эфире канала "Киев24" отметил, что на территории Российской Федерации может быть до 15 таких военных составов, как пораженный Украиной в Торопке Тверской области.

Для понимания масштабов потерь россиян в результате поражения этого состава Лакийчук напомнил, что в 2020 году в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн селитры и это было мировое событие, потому что произошел самый неядерный взрыв в мире. Тогда эксперты определили его мощность эквивалентом 2-килотонной ядерной бомбе. А иорданские сейсмологи зафиксировали "землетрясение" от взрыва мощностью 3,3 балла по шкале Рихтера.

"Когда начались взрывы в Тверской области, в 3:55 было зафиксировано "землетрясение" магнитудой 2,8 балла, а затем еще до 7 утра — почти 15 "землетрясений" магнитудой от 2 до 2,7 балла. Вот в Бейруте 3,3 балла это 2-е килотоны, то можно сосчитать сколько тысяч тонн взрывчатки было на этом складе (в Торопце). Это действительно очень много", — отметил эксперт.

По словам Лакийчука, это был один из новейших в РФ складов.

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