Отсрочит ли удар по складу в Торопце массированный обстрел Украины: где еще будет пылко в РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Мощная атака дронов по составу боеприпасов в российском городке Торопец Тверской области РФ уже обсуждается второй день подряд. Отсрочит ли удар по составу в Торопце массированный обстрел Украины, который в последнее время снова начинают прогнозировать? Сколько таких военных складов может быть на территории РФ? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Взрывы в Торопце. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "РБК-Украина" заявил, что, скорее всего, удар по Торопцу не отсрочит новый массированный удар агрессора по Украине. Хотя эта операция может повлиять на решение россиян бить или не бить баллистикой.
Отвечая на вопрос о том, есть ли украинцы время "отдохнуть" от больших обстрелов, эксперт ответил, что такой возможности нет. Поскольку, если говорить о комбинированных ударах, они наносятся не одним типом, они не унифицированы.
Коваленко отметил, что на складе в Торопце россияне хранили северокорейские баллистические ракеты KN-23 и Искандеры. И поскольку состав уничтожен, это может создать определенную паузу в обстрелах баллистики.
Однако что касается ударов ракетами Х-101, Х-555, "Калибр", Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал", то эта возможность у оккупантов сохраняется. Эти ракеты хранятся в совсем других местах. Кроме того, в комбинированных атаках по Украине россияне используют и ударные дроны типа "Шахед".
Капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в эфире канала "Киев24" отметил, что на территории Российской Федерации может быть до 15 таких военных составов, как пораженный Украиной в Торопке Тверской области.
Для понимания масштабов потерь россиян в результате поражения этого состава Лакийчук напомнил, что в 2020 году в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн селитры и это было мировое событие, потому что произошел самый неядерный взрыв в мире. Тогда эксперты определили его мощность эквивалентом 2-килотонной ядерной бомбе. А иорданские сейсмологи зафиксировали "землетрясение" от взрыва мощностью 3,3 балла по шкале Рихтера.
По словам Лакийчука, это был один из новейших в РФ складов.
Читайте на портале "Комментарии" — в США рассказали, к чему могут привести удары ВСУ по складам боеприпасов в РФ.
Новости