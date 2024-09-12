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Санкции нужны не только против РФ: по кому Литва призывает нанести санкционный удар

Президент Литвы назвал Беларусь источником рисков, на режим Лукашенко нужно надавить сильнее

сегодня, 16:40
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Кравцев Сергей

Беларусь остается источником рисков для Европы. Литва потребует усиления санкций против Минска на уровне с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы во время совместной пресс-конференции с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Санкции нужны не только против РФ: по кому Литва призывает нанести санкционный удар

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

Литовский лидер отметил, что в Беларуси проводят совместные белорусско-российские военные учения и не нужно забывать, что именно с этой территории россияне шли в наступление на Украину. Также Науседа напомнил, что режим Александра Лукашенко направляет незаконных мигрантов к Литве, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Президент Литвы добавил, что попытки Беларуси были нейтрализованы, но это не значит, что Минск не попытается повторить их.

"Но эти операции просто переместились к границе с Польшей, и ни Польша, ни ЕС не могут этого толеровать. Поэтому мы смотрим на это государство без иллюзий и понимаем, что это еще один источник рисков для всех нас", — сказал Науседа.

По его словам, Литвы на всех площадках призывает к ужесточению санкций против Беларуси на уровне с РФ. Недавно ЕС принял новый пакет санкций против Минска, но Вильнюс требует более строгих ограничений.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Беларуси Александр Лукашенко не осмелится начать войну против Украины, поскольку осознает, что его армия не будет воевать против украинцев, заявил в эфире "Эспрессо" глава общественной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.




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