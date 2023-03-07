"Слава Украине!": военные назвали имя убитого рашистами Героя

Расстрелянный рашистами безоружный военнопленный, отказавшийся снимать украинский шеврон и произнесший перед смертью "Слава Украине!", принадлежал к рядам 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию замминистра обороны Анны Маляр.

Рашисти вбили беззбройного військовополоненого

"Важная информация от 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, — написала замминистра в своем телеграмм-канале. — Вчера в социальных сетях и средствах массовой информации была обнародована видеозапись расстрела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, которого российские оккупанты казнили после Слава Украине!". По предварительным данным, погибшим военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут. Сейчас тело нашего военнослужащего находится на временной территории. Окончательное подтверждение личности может быть установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Командование 30-й отдельной механизированной бригады и собратья Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким.

"Месть за нашего Героя будет неотвратимой. Слава Украине! Героям слава!" – пообещали украинские бойцы.

Напомним, что Шойгу заявил о важности захвата Бахмута . При этом рашисты уже отказываются идти на штурм, поэтому для них вводят премии. А в Крыму готовятся принимать "беженцев" из оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.