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"Слава Украине!": военные назвали имя убитого рашистами Героя

Предварительно

сегодня, 12:51
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Автор:

Константин Куликов

Расстрелянный рашистами безоружный военнопленный, отказавшийся снимать украинский шеврон и произнесший перед смертью "Слава Украине!", принадлежал к рядам 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию замминистра обороны Анны Маляр.

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"Важная информация от 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, — написала замминистра в своем телеграмм-канале. — Вчера в социальных сетях и средствах массовой информации была обнародована видеозапись расстрела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, которого российские оккупанты казнили после Слава Украине!". По предварительным данным, погибшим военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут. Сейчас тело нашего военнослужащего находится на временной территории. Окончательное подтверждение личности может быть установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз".


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Командование 30-й отдельной механизированной бригады и собратья Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким.

"Месть за нашего Героя будет неотвратимой. Слава Украине! Героям слава!" – пообещали украинские бойцы.

Напомним, что Шойгу заявил о важности захвата Бахмута . При этом рашисты уже отказываются идти на штурм, поэтому для них вводят премии. А в Крыму готовятся принимать "беженцев" из оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.



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