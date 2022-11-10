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Скоро в Николаев вернется вода: где уже закрепились ВСУ на юге

Водоснабжение в Николаеве вскоре может быть восстановлено

сегодня, 17:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Магистральный водопровод, который снабжал Николаев водой, взят под контроль украинских защитников. Скоро в городе будет возобновлено водоснабжение. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Игоря Копытина.

Скоро в Николаев вернется вода: где уже закрепились ВСУ на юге

Водопровод. Фото: из открытых источников

"Николаев… Есть очень хорошая новость о воде. Киселевка, да-да, та самая где водопровод – под контролем Украины. Так что скоро в город вернется вода! Спасибо ВСУ!", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, сегодня весь день украинская армия активно продвигается на юге Украины, продолжая удерживать очень хороший темп, который украинские вины взяли еще 9 ноября. Сегодня стало известно, что ВСУ взяли под контроль Киселевку, что в 15 км от Херсона. 

Ранее "Комментарии" сообщали – Валерий Залужный назвал количество населенных пунктов возле Херсона, которые ВСУ освободили 9 ноября.                                                                                                       

Читайте также на портале "Комментарии" — в Генштабе озвучили план действий в случае повторного наступления РФ из Беларуси.

Также издание "Комментарии" сообщало – руководитель российских оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин вечером в среду, 9 ноября, заявил, что принято "непростое решение" об отводе группировки на левый берег Днепра. Однако в Офисе президента Украины отметили, что пока не видно признаков, будто захватчики оставляют Херсон без боя. Эксперты рассказали нашему порталу, что происходит и почему, а также, как важно далее действовать высшему военно-политическому руководству Украины и ВСУ.




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Источник: https://t.me/IhorKopytin/873
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