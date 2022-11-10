Залужный назвал количество населенных пунктов возле Херсона, которые ВСУ освободили 9 ноября

В течение 9 ноября украинская армия освободила 12 населенных пунктов на Херсонском направлении. Как передает издание "Комментарии", об этом в Телеграмм заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории. На направлении Первомайское-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли — 157 кв км", – отметил Валерий Залужный.

Он также проинформировал, что, начиная с 1 октября украинским защитникам удалось на херсонском направлении продвинуться в глубь на расстояние до 36,5 км. Таким образом оккупантам пришлось оставлять оборонительные позиции и отступать.

Залужный подчеркнул, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв км. Украина за это время смогла уже восстановить контроль над 41 населенным пунктом.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что ВСУ удалось не только разорвать логистические цепочки противника, но и разрушить систему обеспечения и управления войсками РФ.

Что касается ситуации в Херсоне, то Залужный заявил, что у него нет точной информации, отходит ли противник из областного центра или нет.

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