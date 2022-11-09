Что происходит в Херсоне – есть ли признаки того, что город скоро будет освобожден

Руководитель российских оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин вечером в среду, 9 ноября, заявил, что принято "непростое решение" об отводе группировки на левый берег Днепра. Однако в Офисе президента Украины отметили, что пока не видно признаков, будто захватчики оставляют Херсон без боя. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит и почему, а также, как важно далее действовать высшему военно-политическому руководству Украины и ВСУ.

Херсон. Фото: из открытых источников

Если россияне будут отходить в течение 4-5 дней, наши смогут зайти в оставленные ими населенные пункты не раньше, чем через неделю

Политический эксперт Валентин Гайдай считает, что заявление об уходе россиян из Херсона не являются какой-то сенсацией.

"Их отступление на юге давно анонсировалось, анализировалось военными экспертами. И это не эффект неожиданности как с наступление ВСУ в Харьковской области. Тогда это было реальным сюрпризом, благодаря чему удалось достаточно быстро деоккупировать немалую часть нашей территории. Ну, а освобождение Херсона из-за сложившейся вокруг него обстановки (ВСУ перебили логистические цепочки противника, держали под огневым контролем мосты, понтонные и паромные переправы, склады) было лишь вопросом времени", – поясняет Валентин Гайдай.

То, что наши не спешат входить в Херсон, поднимать над ним украинский флаг – это правильно, уверен он.

"Если россияне будут отходить в течение 4-5 дней, наши смогут зайти в оставленные ими населенные пункты не раньше, чем через неделю. Так было с освобождением той же Киевской области. Следует действовать постепенно, планомерно, рассудительно. Мы не должны бежать вперед безоглядно, – подчеркивает эксперт. – Сперва надо собрать данные разведки — что реально происходит в Херсоне. Не устроил ли враг там ловушку, засаду? Не заминировал ли полностью город, чтобы обрушить его на головы нашей группировки? Остается открытым и вопрос с гипотетически возможным подрывом противником дамбы Каховской ГЭС. Лишь оценив ситуацию со всех сторон, на основании данных разведки, Генштаб примет решение о заходе на оставленные россиянами территории", – подчеркивает эксперт.

В "договорняки" по типу того, что россияне уходят из Херсона и конфликт "замораживается" Валентин Гайдай не верит.

"Считаю, что этого не случится. Вы можете себе представить, чтобы Сталин, Черчилль и Рузвельт году этак в 1944-м, когда стало ясно, что фашистская Германия терпит поражение, начали договариваться с Гитлером о неком разделе сфер влияния? Вот так и с Путиным никто сейчас вести переговоров не будет. Ставки сделаны", – отмечает эксперт.

Он не исключает, что к концу года мы увидим наступление ВСУ на Мелитополь и Бердянск.

"Если это произойдет, то остающаяся пока не левом берегу Днепра вражеская группировка в Херсонской области, в отдельных районах Запорожской, будет, по сути, разгромлена. В такой ситуации, учитывая, что после подрыва Крымский моста невозможно эксплуатировать как раньше, она остается фактически без снабжения. Тогда, среди прочего, явно вырисуется возможность деоккупации Энергодара и Запорожской АЭС. Ну, а затем, вероятно, начнется очередной этап битвы за Донбасс", – заключает Валентин Гайдай.

Цели Украины остаются неизменными

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких акцентирует, что безотносительно от планов и намерений рашистских оккупантов, цели Украины, остаются неизменными.

"Цели эти четко артикулированы президентом Владимиром Зеленским, – отмечает эксперт. – А именно: восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета в пределах международно признанных границ по состоянию на момент провозглашения Независимости Украины; гарантии безопасности; вступление в ЕС; привлечение к ответственности наказания виновных в совершенных россиянам военных преступлений в Украине; компенсация нанесенного войной ущерба".

Конечно, важно достичь этих целей, минимизировав потери среди как наших военнослужащих, так и гражданского населения, подчеркивает Валентин Гладких. Исходя из этого, уверен он, и будет действовать высшее военно-политическое руководство Украины.

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