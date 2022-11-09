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Российские оккупанты в Херсоне отводят войска на левый берег: подробности

Российское командование решило отвести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра

сегодня, 17:54
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Автор:

Лиля Воробьева

  Россияне решили забрать свои оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на брифинг руководителя российских оккупационных войск в Украине Сергея Суровикина.

Российские оккупанты в Херсоне отводят войска на левый берег: подробности

Сергей Суворикин (фото из открытых источников)

"Самым целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр... по левому ее берегу", — заявил Суровикин.

Новый руководитель российских оккупационных войск заявил, что решение об отводе на левый берег Днепра непростое, но должно помочь сохранить боеспособность группировок войск. Он сообщил, что в ближайшие сроки будет совершен маневр оккупационных войск и соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Министр обороны согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр.

"Приступайте к отводу войск", — разрешил он.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что россияне вывозят животных из Херсона в Крым. Директор Симферопольского парка "Тайган" Олег Зубков сообщил, что готов принять животных из временно оккупированного Херсона. Олег Зубков отмечает, что украинских животных вывезут с согласия Владимира Сальдо, являющегося коллаборантом и гауляйтером Херсонской области. Директор парка "Тайган" рассказал, что он может обеспечить необходимые условия для животных из украинского города. Также он считает, что сейчас в Херсоне для животных есть опасность, поэтому такое решение является наилучшим. Зубков отметил, что он обеспечит перевозку животных в Крым, но в будущем их планируют вернуть в родной город после активной фазы войны. Русские издевались над животными, калечили их и ели.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/14602
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