У Зеленского отреагировали на решение РФ покинуть Херсон

В Украине прокомментировали решение Кремля об отводе оккупационных войск на левый берег Днепра. Пока рано говорить о том, что россияне покинули город, ведь там остается большая часть оккупационных войск. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка .

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регионе остаются дополнительные резервы", — заявил Подоляк.

Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская армия освобождает захваченные РФ территории, опираясь на данные разведки, а не "срежиссированные телевизионные заявления".

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что кафиры покидают Херсон и отводят войска на левый берег Днепра. Россияне решили забрать свои оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра. Об этом на брифинге сообщил руководитель российских оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин. Новый руководитель российских оккупационных войск заявил, что решение об отводе на левый берег Днепра непростое, но должно помочь сохранить боеспособность группировок войск. Он сообщил, что в ближайшие сроки будет совершен маневр оккупационных войск и соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. Министр обороны согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр.