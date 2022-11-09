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У Зеленского отреагировали на решение РФ покинуть Херсон

Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя, - сказал Михаил Подоляк

сегодня, 19:20 comments1172
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Автор:

Лиля Воробьева

В Украине прокомментировали решение Кремля об отводе оккупационных войск на левый берег Днепра. Пока рано говорить о том, что россияне покинули город, ведь там остается большая часть оккупационных войск. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка .

У Зеленского отреагировали на решение РФ покинуть Херсон

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регионе остаются дополнительные резервы", — заявил Подоляк.

Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская армия освобождает захваченные РФ территории, опираясь на данные разведки, а не "срежиссированные телевизионные заявления".

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что кафиры покидают Херсон и отводят войска на левый берег Днепра. Россияне решили забрать свои оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра. Об этом на брифинге сообщил руководитель российских оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин. Новый руководитель российских оккупационных войск заявил, что решение об отводе на левый берег Днепра непростое, но должно помочь сохранить боеспособность группировок войск. Он сообщил, что в ближайшие сроки будет совершен маневр оккупационных войск и соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. Министр обороны согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр.

Также "Комментарии" писали о том, что в Минобороны ответили, будет ли дополнительная мобилизация . Пока в Украине не планируют проводить дополнительную мобилизацию, но все будет зависеть от ситуации на фронте. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
 
 



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1590379058885693440
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