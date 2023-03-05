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Сколько осталось российской экономике: прогноз разведки

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сегодня, 12:06
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Автор:

Константин Куликов

Экономика РФ не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца. Об этом заявил глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью USA Today, передают "Комментарии".

Сколько осталось российской экономике: прогноз разведки

Економіка РФ продовжує падіння

Он считает, что у государства-террориста осталось время до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то своих военных целей в Украине.


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"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свое военное звено командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, в России закончатся ее инструменты войны", — отметил он. Кирилл Буданов.

Кроме этого, ранее Кирилл Буданов высказывал мнение, что РФ не заинтересована в длительной войне на истощение, наоборот — стремится к одержанию скорой ограниченной победы, которую можно выдать населению за достижение целей "СВО". Такой ограниченной победой может стать выход на границы Донецкой и Луганской областей до 31 марта этого года.

Если этот результат не будет достигнут, велика вероятность, что Россию в марте ждет новая волна мобилизации. Однако, как отмечал Буданов, текущая частичная мобилизация в России никогда не заканчивалась. По оценке Буданова, во время первой волны частичной мобилизации РФ уже призвала не менее 316 тысяч человек.

Отметим, что в аннексированном Крыму приступили к сооружению фортификационной линии обороны. Бахмут окружить не удалось, но под Авдеевкой рашисты использовали новую разрушительную авиабомбу — планирующий полуторатонный заряд. Использование новой бомбы позволит российским оккупантам сбрасывать бомбы, не заходя в зону поражения украинских сил ПВО.



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