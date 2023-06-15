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Сколько бригад для контрнаступления задействовала Украина: почему основная битва еще впереди

По информации Reuters, Украина задействовала только 3 из 12 бригад, битва еще впереди

сегодня, 10:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина действительно начала контрнаступательные операции, но есть несколько нюансов, главный из которых состоит в том, что Генштаб ВСУ задействовал только 3 из 12 бригад. Поэтому главная битва еще впереди. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Сколько бригад для контрнаступления задействовала Украина: почему основная битва еще впереди

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Как сообщает издание, обе стороны стремятся к истощению ресурсов противника. В ВСУ уже нет стратегической внезапности, но есть тактическая внезапность.


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Основная линия российской обороны имеет глубину 10-15 километров, Украина уже нанесла ряд ударов по российским оккупантам, деоккупировав 7 населенных пунктов. 

Отмечается, что Украина могла потерять до 15% своих машин Bradley и несколько процентов танков "Leopard", однако своевременные поставки Запада могут покрыть эти потери и украинская армия снова будет в полной боевой готовности.

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и уже имеют успех как минимум на трех участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уверяет, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя. Помогают нам и европейцы, обещая активизировать поставки оружия. При этом, в Офисе президента Украины предупредили – на достижение целей контрнаступления (возвратить под контроль Киева все оккупированные территории, включая Крым) может уйти много месяцев. Как оцениваете ситуацию вокруг контрнаступления – в том числе в медийном и политическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему не стоит ждать быстрого прорыва украинской армии – какую задачу ВСУ решают прямо сейчас.

Ранее "Комментарии" писали — наступаем на трех направлениях: в Генштабе рассказали, где идут самые ожесточенные бои на фронте.




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