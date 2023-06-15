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Наступаем на трех направлениях: где идут самые ожесточенные бои

В Генштабе подтвердили, что ВСУ продолжают штурмовать позиции оккупантов

сегодня, 10:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинская армия продолжает контрнаступательные операции на трех направлениях фронта. Защитники имеют успехи в продвижении. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Наступаем на трех направлениях: где идут самые ожесточенные бои

ВСУ. Фото из открытых источников

"Силы обороны Украины продолжают проводить как оборонные, так и наступательные действия. Имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются, ни одна позиция не потеряна. Продолжаются наступательные действия Сил обороны на Бердянском, Мариупольском и Бахмутском направлениях", — рассказал Андрей Ковалев.


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По информации Генштаба, на Бердянском направлении бои идут в районах Макаровки. На Мариупольском – в районе Новоданиловки и Новопокровки.

На Бахмутском направлении украинские воины штурмуют позиции захватчиков в районе населенных пунктов Роздоловка, Краснополовка и Берховка-Ягодное. По словам спикера Генштаба, украинские защитники имеют успехи на этом отрезке фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и уже имеют успех как минимум на трех участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уверяет, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя. Помогают нам и европейцы, обещая активизировать поставки оружия. При этом, в Офисе президента Украины предупредили – на достижение целей контрнаступления (возвратить под контроль Киева все оккупированные территории, включая Крым) может уйти много месяцев. Как оцениваете ситуацию вокруг контрнаступления – в том числе в медийном и политическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему не стоит ждать быстрого прорыва украинской армии – какую задачу ВСУ решают прямо сейчас.




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