logo

BTC/USD

20362.31

ETH/USD

1437.07

LTC/USD

76.53

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ситуация на оккупированных территориях: Рашисты готовят мобилизацию, усилили мародерство и шантаж местных
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация на оккупированных территориях: Рашисты готовят мобилизацию, усилили мародерство и шантаж местных

оккупанты ежедневно все больше свирепствуют в своей беспомощности, придумывая все новые испытания для местных

9 марта 2023, 22:33
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Российские террористы готовятся начать очередную волну "мобилизации" в ОРДЛО , навязывают принудительную паспортизацию, усилили административно - полицейский режим, пишут "Комментарии".

Ситуация на оккупированных территориях: Рашисты готовят мобилизацию, усилили мародерство и шантаж местных

Что происходит на временно оккупированных армией РФ территориях Украины

Ударным "ядром" во время очередной мобилизации рашисты планируют совершить несовершеннолетних юношей 2006 года рождения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Оккупационные военкоматы призвали учебные заведения подать списки всех юношей указанного года рождения. Сейчас в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации ", - отмечают в Центре национального сопротивления.

На оккупированной части Запорожской области захватчики шантажируют людей отменой социальных выплатТакими действиями оккупанты во что бы то ни стало пытаются навязать принудительную паспортизацию.

" Оккупационная администрация сообщила, что жителям необходимо переоформить документы для получения ежемесячного социального пособия по уходу за людьми с инвалидностью " — сообщают в Сопротивлении.

Главным условием для опекунов является получение российского паспорта и заявление об отказе от украинского гражданства. Оккупанты продолжают усложнять жизнь и другим украинцам на временно оккупированных территориях – требуют "разрешения на перемещение" Такое положение вещей вызывает недовольство населения российской "властью".

"В Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей из-за отсутствия возможности решения по месту жительства административных, медицинских и других проблем граждан вынуждают для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение в населенные пункты, в которых функционируют соответствующие учреждения", - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кроме того, кафиры еще больше усиливают фильтрационные меры и административно-полицейский режим. Захватчики грузовиками вывозят награбленное из оккупированной части Херсона.

предостерегается активизация мародерства российскими захватчиками. Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество и бытовую технику грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям ", — информируют в Генштабе ВСУ .

"Комментарии" также писали о том, что в местных заведениях начального образования учителя и воспитатели оккупационной "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты Российской Федерации, а также враждебную историю и литературу. Во время перерывов детей принуждают учить и петь русский гимн.

Как сообщал портал "Комментарии", рашистам пообещали премии за каждый километр оккупированной Украины. Они несут потери и не хотят идти на штурм.

Читайте на портале "Комментарии" — очередная ахинея Кремля: на Запорожье кафиры "назначили" новую столицу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!