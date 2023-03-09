Ситуация на оккупированных территориях: Рашисты готовят мобилизацию, усилили мародерство и шантаж местных

Российские террористы готовятся начать очередную волну "мобилизации" в ОРДЛО , навязывают принудительную паспортизацию, усилили административно - полицейский режим, пишут "Комментарии".



Что происходит на временно оккупированных армией РФ территориях Украины

Ударным "ядром" во время очередной мобилизации рашисты планируют совершить несовершеннолетних юношей 2006 года рождения.

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Оккупационные военкоматы призвали учебные заведения подать списки всех юношей указанного года рождения. Сейчас в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации ", - отмечают в Центре национального сопротивления.

На оккупированной части Запорожской области захватчики шантажируют людей отменой социальных выплат. Такими действиями оккупанты во что бы то ни стало пытаются навязать принудительную паспортизацию.

" Оккупационная администрация сообщила, что жителям необходимо переоформить документы для получения ежемесячного социального пособия по уходу за людьми с инвалидностью " — сообщают в Сопротивлении.

Главным условием для опекунов является получение российского паспорта и заявление об отказе от украинского гражданства. Оккупанты продолжают усложнять жизнь и другим украинцам на временно оккупированных территориях – требуют "разрешения на перемещение" Такое положение вещей вызывает недовольство населения российской "властью".

" В Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей из-за отсутствия возможности решения по месту жительства административных, медицинских и других проблем граждан вынуждают для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение в населенные пункты, в которых функционируют соответствующие учреждения", - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кроме того, кафиры еще больше усиливают фильтрационные меры и административно-полицейский режим. Захватчики грузовиками вывозят награбленное из оккупированной части Херсона.

"С предостерегается активизация мародерства российскими захватчиками. Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество и бытовую технику грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям ", — информируют в Генштабе ВСУ .

"Комментарии" также писали о том, что в местных заведениях начального образования учителя и воспитатели оккупационной "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты Российской Федерации, а также враждебную историю и литературу. Во время перерывов детей принуждают учить и петь русский гимн.

Как сообщал портал "Комментарии", рашистам пообещали премии за каждый километр оккупированной Украины. Они несут потери и не хотят идти на штурм.

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