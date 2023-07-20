Силы обороны уничтожили известного рашиста, призывавшего "мочить хохлов"

В результате контратаки 79 отдельной десантно-штурмовой бригады под Красногоровкой Донецкой области была уничтожена группа рашистов, среди которой "военкор" Михаил Лучин, призывавший на одном из видео "мочить хохлов". Об этом, как сообщают "Комментарии", информирует украинский журналист Юрий Бутусов.

Лучин и Фомин (Татарский) - уничтоженные рашистские пропагандисты

Вероятно, автор рашистского телеграм-канала "Миша на Донбассе" был ликвидирован в результате применения кассетных боеприпасов, недавно переданных Украине США.

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"Сегодня утром, при выполнении боевых задач под Красногоровкой, героически погиб командир группы БПЛА в/ч 41698 (5 бригада ДНР РФ) Лучин Михаил Сергеевич. Это невосполнимая потеря для всех нас", — признают факт гибели сторонники рашиста.

Напомним, что The Washington Post сообщила о начале применения Украиной кассетных боеприпасов, предоставленных США. Украина начала огонь предоставленными США кассетными боеприпасами по российским силам на юго-востоке Украины, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины, передают американские журналисты.

Ожидается, что помимо позиций на передовой на юго-востоке Украины кассетные боеприпасы будут применяться вблизи пока контролируемого Россией города Бахмут, места самого продолжительного и кровопролитного сражения войны.

Тем временем, СМИ узнали, сколько уже уничтожено из 190 Bradley, которые США выделили Украине. На сегодняшний день из них окончательно уничтожена малая часть. Главная проблема, с которой сталкиваются украинские военные и механики – нехватка запчастей для ремонта.